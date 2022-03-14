Екатеринбург, 14 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Возможности для импортозамещения зарубежных лекарств в России есть. Об этом заявил исполнительный директор ОАО «Уралбиофарм» Павел Финагин, приводит его слова свердловский департамент информполитики.

Pixabay.com Лекарства

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Он отметил, что предприятие сейчас работает в штатном режиме. Что касается замещения импорта, то руководитель выразил надежду на то, что правительство России поможет отечественной фармацевтической отрасли.

«Мыслей у нас много. Желание заместить импортную продукцию есть. Наработки в этом плане есть», — отметил Финагин.

Как сообщало ИА REGNUM, фармпредприятия Свердловской области заявили о готовности заместить импортные лекарственные препараты. Власти обещают оказать им поддержку.