Москва, 14 марта, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом рассказал о ракетном ударе украинских боевиков 14 марта, в результате которого погибли десятки жителей ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Беннет позвонил Путину для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине, где российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации. При этом российский президент обратил внимание собеседника «на новую варварскую акцию украинских военных».

Российский президент рассказал Беннету про ракетный удар, которым сегодня, 14 марта, ВСУ убили мирных жителей. Удар был нанесён по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса.

Со своей стороны Беннет проинформировал Путина о недавних контактах по украинской проблематике с главами ряда государств, а президент России «поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями».