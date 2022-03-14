Стокгольм, 14 марта, 2022, 20:26 — ИА Регнум. 14 марта стало известно, что в феврале текущего года уровень инфляции в Швеции в годовом исчислении составил 4,5%, что стало новым рекордным значением. Экономический обозреватель телеканала SVT Кристина Лагерстрём считает, что Риксбанку пора отказаться от слова «временная», когда регулятор говорит о долгосрочности инфляции, а шведам — требовать повышения заработных плат.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Как написала в своей статье журналистка, за ростом цен в Швеции стоит повышение цен на энергоносители. В то же время потребление электроэнергии в стране не снизилось, поскольку производственные процессы не остановились, а граждане изменили свои потребительские привычки.

Вторая проблема, считает Лагерстрём, заключается в действиях России на территории Украины, где с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации.

США немедленно прекращают покупать нефть у России, а ЕС планирует сократить закупки газа у РФ на треть к концу года. Без российского газа и нефти на рынке предложение будет значительно меньше, а цены вырастут.

Более того, показатель 4,5% был получен исходя из расчетов на 7—25 февраля. То есть он вообще не отражает последние события в мире экономики и политики.