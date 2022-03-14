В Швеции возместят гражданам потери от санкций против России
Стокгольм, 14 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. 14 марта министр финансов Швеции Микаэль Дамберг обнародовал новый пакет помощи домохозяйствам в связи с ростом цен на топливо и энергоносители. Общая сумма компенсаторных мер составила €1,4 млрд, передает телеканал SVT.
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Налог на бензин в Швеции будет временно снижен, а каждый владелец автомобиля получит €100.
Зимой цены на электроэнергию были на исторически высоком уровне, и теперь ожидается, что некоторые продукты также подорожают. По его словам, повышение цен якобы связано с действиями России.
При этом чиновник подчеркнул, что правительство Швеции таким образом компенсирует негативные эффекты для простых граждан после введенных против России санкций.