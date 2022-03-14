Донецк, 14 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглись вечером 14 марта посёлки в Горловке, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Огонь украинские формирования вели со стороны населённого пункта Шумы, применяя артиллерию калибра 122 мм.

Так, в 18:30 мск украинские боевики обстреляли посёлок шахты Комсомолец, выпустив шесть снарядов, а в 18:55 мск — поселок шахты 6/7, так же выпустив шесть снарядов.