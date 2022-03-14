Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге имеется потенциал для проведения политики импортозамещения в фармацевтической отрасли. Об этом 14 марта заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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«У Петербурга хороший потенциал для создания отечественных лекарств и медицинских изделий. На прошлой неделе его оценил госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев», — сообщил Беглов.

Губернатор отметил, что фармацевтический кластер Петербурга серьёзно укрепился за последние годы. Он выпускает 427 международных непатентованных наименований и 198 тех лекарств, которые относятся к жизненно необходимым препаратам.

Отметим, петербургские учёные подготовили платформу для производства широкого спектра вакцин. Город будет ускорять импортозамещение на базе петербургских НИИ, предприятий и медицинских вузов.