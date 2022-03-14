Донецк, 14 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Об обстреле населённого пункта Еленовка (ДНР) украинскими боевиками сообщает 14 марта Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведет огонь из танка Т-72

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Обстреляли Еленовку украинские боевики, находящиеся в населённом пункте Степное. В ходе обстрела, который зафиксирован в 18:16 мск, ВСУ произведено четыре выстрела из танка.

Напомним, с начала суток ВСУ неоднократно открывали огонь по территории ДНР.