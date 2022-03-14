Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Петербурге показатель суточной госпитализации c COVID-19 достиг уровня, который был в начале января 2022 года. Об этом 14 марта сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире «Радио России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Все основные эпидпоказатели в Петербурге продолжают устойчивое снижение. Число госпитализаций сократилось до уровня начала января. Это порядка 200 случаев за сутки», — отметил губернатор.

Напомним, такой уровень госпитализации был достигнут до прихода штамма «Омикрон».

В городе наращиваются объёмы плановой помощи в стационарах. На этой неделе «красную зону» свернёт вторая городская больница, что составляет примерно тысячу коек. По согласованию с главным санитарным врачом Санкт-Петербурга Наталией Башкетовой в городе продолжают поэтапно снимать антиковидные ограничения.

Губернатор напомнил, что, несмотря на смягчение многих антикороновирусных мер, в городе сохраняется требование об использовании средств индивидуальной защиты.