Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Ростовская область поможет Донецкой и Луганской Народным Республикам строительными материалами. Об этом в своём телеграм-канале 14 марта донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Будем помогать Донбассу восстанавливать разрушенную социальную инфраструктуру. Для этого уже собрали в Ростовской области более 152 тонн стройматериалов, в том числе кирпич, цемент, шифер, древесину», — уточнил глава региона.

Строительные материалы будут отправлены в Донбасс в составе гуманитарных колонн МЧС России.