ЕС намерен обойтись без запрета импорта российской нефти
Брюссель, 14 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Отказываться от российской нефти ЕС не будет, сообщает 14 марта Reuters. Данные получены из неназванного источника.
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При этом, по данным источника, ЕС намерен ввести дополнительные санкции в отношении Роснефти, Транснефти и Газпромнефти.
Уточняется, в отношении этих российских поставщиков ЕС намерен ввести запрет на инвестиции. В результате финансирование проектов трёх российских компаний, касающихся разработки и разведки всех видов топлива из европейских источников, будет заморожено.
Чтобы избавить себя от потерь на этом фоне, европейская сторона может предусмотреть исключения, позволяющие компаниям из ЕС закупать нефть в России.