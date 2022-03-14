Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в Северной столице окажут поддержку тем иностранным компаниям, которые готовы остаться на российском рынке. Об этом 14 марта губернатор сообщил в эфире «Радио России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Александр Беглов

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«В ближайшее время обсудим с каждым иностранным работодателем его намерения. Поддержим тех, кто готов остаться, проведём переговоры с теми, кто временно приостановил работу», — заявил Беглов.

При этом с теми компаниями, которые решили покинуть Петербург, как площадку для бизнеса и производства, расстанутся цивилизованно. Губернатор заявил, что не допустит произвола в отношении работавших на них петербуржцев.

Для выявления рисков на рынке труда в Петербурге введут мониторинг крупнейших и системообразующих предприятий. Беглов оценил существующую на сегодняшний день обстановку как достаточно спокойную. Количество вакансий в городе превышает количество безработных (более 25 тыс. объявлений к 17 тыс. лиц без работы).

«Город профинансирует создание новых производств по наиболее дефицитным позициям. Для этого выдадим льготные кредиты через фонд развития промышленности и фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», — прокомментировал губернатор меры поддержки производства в связи с новой экономической обстановкой.

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Часть послаблений коснётся и отдельно малого бизнеса. На него до минимум снизится административная нагрузка. В Петербурге предоставят отсрочку по налоговым и арендным платежам, долгам за тепло, воду и электричество. Также вводится мораторий на плановые проверки.

Стоит отметить, что Смольный поддержит средствами и заказами те предприятия, которые попали под новые санкции. По поручению президента РФ Владимира Путина в Петербурге будет действовать режим наибольшего приоритета для инноваций и новых технологий.