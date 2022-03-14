Минск, 14 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. «Где агитация и пропаганда 24/7 за буквуZ? Эти ребята нас вытягивают из ада в этот момент», — заявил 12 марта в Минске лидер оргкомитета по созданию белоруской республиканской партии «За Отечество» Андрей Иванов.

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Выступая на презентации доклада «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства», подготовленного белорусским общественным объединением «Гражданское согласие» (сопредседателем которого Иванов также является), политик обратился к проблеме реакции «общественных» государственных объединений на проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению Иванова, необходима системная работа не только госорганов, но и общественности на поддержку спецоперации.

«Нам объявлена война на полное физическое истребление», — констатировал он.

Иванов задался вопросом о послевоенном будущем Украины и общей идеологии не только для неё, но также России и Белоруссии. Он поинтересовался у участников обсуждения доклада — общественных деятелей и учёных: «Почему у нас бывшие боевики нацбатов в фаворе, а защитники Донбасса не имеют статуса ветерана и почёта?»

«Где запись добровольцев в военкоматах для тех, кто хочет воевать за ЛДНР?» — задал вопрос белорусский политик.

Обратившись к содержанию обновлённой «Грибницы», Иванов обратил внимание: упомянутые в докладе НКО целенаправленно работали с формированием общественного мнения и информационного пространства. Как итог, констатировал он, теперь в Белоруссии «на ¾ не наша повестка» и «в элите нет монолитности».

Лидер оргкомитета по созданию белоруской республиканской партии «За Отечество» констатировал «разгул бандеровщины» спустя почти век после окончания Великой Отечественной войны. По мнению Иванова, Белоруссии угрожал украинский сценарий, и кризисный «2020 год стал результатом заигрывания с Западом».

Приписывание истории привело к мировоззренческому сдвигу, констатировал белорусский политик. По его мнению, необходим обратный процесс в интересах общерусской идеи развития.

«Должны быть действия, защищающие завтрашний день, — подчеркнул белорусский политик. — У нас же дети растут!»