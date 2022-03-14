Бухарест, 14 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрировано 1626 новых случаев SARS-CoV-2, что на 23% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 14 марта сообщает «Румынское телевидение».

Mzso.info Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По официальным данным, общая эпидемиологическая ситуация нормализуется практически по всей стране. В то же время показатели соответствующей заболеваемости по-прежнему остаются высокими в Бухаресте, Тимишоаре, Бузэу и других крупных городах. Сообщается о смерти 26 человек.

По состоянию на 14 марта, общее количество граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,79 млн. Из них умерло 64 361 пациентов.