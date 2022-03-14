Бухарест, 14 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Общее число беженцев с Украины, получивших официальное право на работу в Румынии, составило всего 233 человека. Об этом со ссылкой на румынское министерство труда, семьи и социальной защиты сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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По словам главы министерства Мариуса Будая, все указанные лица заняты в сфере услуг и производства.

Будай «Мы готовы предоставить нашим соседям, покинувшим родину из-за усугубления общественно-политической ситуации на Украине, достойную и высокооплачиваемую работу».

При этом министр посетовал на то, что многие украинцы не спешат трудоустраиваться в Румынии «на законных основаниях».

За последние 16 дней убежища на территории Румынии официально попросили 3754 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 364 518 украинцев, а выехало — 282 497 человек.