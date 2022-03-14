Москва, 14 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. «Единая Россия» настаивает на уголовной ответственности за следование санкциям, сообщил первый зампред Совфеда Андрей Турчак.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

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«Предлагаем установить жёсткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада», — отметил Турчак в телеграм-канале.

Таким образом, наказание может последовать «за фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации».

«В ближайшее время «Единая Россия» подготовит соответствующие поправки», — сообщил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям. Вместе с тем в Госдуме уже раздавались призывы ввести наказание за следование санкциям.