Донецк, 14 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Десять выстрелов из танка по территории ДНР зафиксировано со стороны ВСУ 14 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

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Обстрел со стороны ВСУ зафиксирован в 16:45 мск. Стреляли украинские формирования со стороны н.п. Верхнеторецкое (верхнее) по н.п. Верхнеторецкое (нижнее).

Напомним, вечером 14 марта ДНР подвергается интенсивному обстрелу со стороны украинских боевиков.