Донецк, 14 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Три артиллерийских снаряда выпустили украинские боевики в сторону Донецка вечером 14 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Обстрел Петровского района Донецка зафиксирован в 16:50 мск со стороны населённого пункта Марьинка. ВСУ выпустили по ДНР три снаряда калибра 122 мм.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из миномёта калибра 120 мм.