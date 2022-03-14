Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Ростовскую область поступило более 2 тонн гуманитарной помощи для мирных граждан Донбасса, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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Более 2 тыс. тонн гуманитарных грузов прибыли в Ростовскую область из 52 субъектов России. Из них распределено 1,8 тыс. тонн помощи.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса.