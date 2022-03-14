Донецк, 14 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Артиллерия и тяжёлые миномёты применены ВСУ 14 марта при обстреле ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что в 16:22 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка зафиксирован артобстрел населённого пункта Еленовка: по ДНР было выпущено два снаряда.

Часом позже, в 17:20 мск, по населённому пункту Гольмовский зафиксирован обстрел из миномёта калибра 120 мм. Стрелявшие со стороны населённого пункта Новолуганское выпустили пять мин.

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