Украинские боевики обстреляли Донецк и Александровку из тяжёлых миномётов
Донецк, 14 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Обстрел ДНР со стороны украинских формирований зафиксирован вечером 14 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ВСУ
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Так, в 16:37 мск ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из миномётов калибра 120 мм. Выпущено шесть мин. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Пески.
Затем в 16:55 мск был обстрелян населённый пункт Александровка со стороны населённого пункта Марьинка: выпущено три мины калибра 120 мм.
Ранее по ДНР украинские боевики в течение дня 14 марта неоднократно открывали огонь, применяя артиллерию и миномёты.