Вашингтон, 14 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Администрация Белого дома планирует расширить федеральную систему отслеживания случаев заболевания COVID-19, созданную во время пандемии командой экс-президента Дональда Трампа, сообщает 14 марта Reuters.

Cdc.gov Вакцинация. США

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Нововведения должны помочь собрать более детальную информацию о том, как респираторные и другие инфекционные заболевания влияют на пациентов и ресурсы больниц.

План подразумевает сбор данных о больницах и был разработан министерством здравоохранения и социального обеспечения при администрации Трампа.

Напомним, что ранее эксперты критиковали способность центра по контролю и профилактике заболеваний США своевременно собирать и анализировать данные.