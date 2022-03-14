Москва, 14 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал отставки главы Минфина Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

ИА REGNUM Госдума и экономика

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«Особо отмечаю: в декабре 2021 года — когда обострение отношений между Москвой и Вашингтоном уже подходило к критической точке — наши финансовые власти, у которых вечно нет денег на социальные нужды сограждан, взяли и подарили дяде Сэму еще полтора миллиарда долларов», — отметил Миронов.

Он возмущен тем, что глава Минфина Силуанов сообщил что Россия из-за санкций, заблокировавших доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать порядка 300 млрд долларов, о есть почти половина золотовалютных резервов страны потеряна.

«Сообщил, как о само собой разумеющемся — мол, такой вот неприятный факт. Примите как есть. А мы не желаем принимать, и хотели бы хотели услышать объяснения г-на Силуанова, а еще лучше его извинения. А еще лучше — прошение об отставке, на которой мы давно настаиваем, равно как и на отставке Набиуллиной», — подчеркнул Миронов.