Вашингтон, 14 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Филиалы американского банка Citigroup в России не будут принимать новых клиентов, чтобы сократить риски для своего бизнеса в стране. В связи с данным решением банк может понести миллиардные убытки, сообщает 14 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Согласно оценкам, риски банка в России составляют почти $10 млрд, что является самым большим показателем среди всех американских банков. Ранее руководство Citigroup предупредило о возможной потери почти половины этой суммы.

Агентство отмечает, что в банке отказались комментировать финансовые последствия принятого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штраф на сумму $45 млн был выписан азиатскому филиалу Citigroup комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC).