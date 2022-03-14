В Архангельской области восстановили оказание плановой медпомощи
Архангельск, 14 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Архангельской области полностью восстановили объемы оказания плановой медпомощи и диспансеризации, сообщает региональный минздрав.
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По данным ведомства, в последние две недели в регионе отмечается устойчивое снижение числа заболевших и госпитализированных с COVID-19 граждан, а число выздоравливающих по отношению к заболевшим увеличилось за минувшую неделю в шесть раз. В связи с этим в медучреждениях региона активно высвобождаются койки, ранее развернутые для лечения пациентов с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области задумались о третьем этапе снятия антиковидных ограничений.