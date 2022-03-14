Симферополь, 14 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. На территории Республики Крым открыто 100 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом 14 марта в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Всего собрано 730 тонн гуманитарной помощи, с учётом помощи регионов, органов власти и жителей Крыма.

Government.ru Сергей Аксёнов

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«Также мы оказываем всю возможную помощь раненым из ДНР и ЛНР, а также нашим солдатам, получившим ранения в ходе проведения специальной военной операции. Крым готов предложить варианты реабилитации на своей территории», — написал Аксёнов.

Сегодня, 14 марта, минздрав Крыма опроверг очередной фейк украинских СМИ о якобы перепрофилировании больниц Крыма под приём раненых. Все учреждения здравоохранения региона работают в штатном режиме.