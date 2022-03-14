Иерусалим, 14 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Израиль прибыл самолет, предположительно принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями из-за ситуации на Украине. При этом Израиль не намерен предоставлять убежище российским бизнесменам, попавшим под международные санкции, сообщает 14 марта Reuters.

Marina Lystseva Роман Абрамович

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид указал, что финансовые, банковские и авиационные регуляторы страны координируют свои действия по этому вопросу.

«Израиль не станет исполнять роль маршрута для обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими западными странами», — сказал Лапид в своем заявлении во время визита в Словакию.

Агентство со ссылкой на осведомлённый источник сообщает, что самолет Абрамовича якобы прилетел в аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве 13 марта.