Тирана, 14 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 577 человек выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 52. Об этом сообщило вечером 14 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

aXeLuS Мечеть Этхем-Бай, Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявил 272 689 случаев заражения коронавирусом, 268 411 человек излечились, скончались 3485 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет менее 793, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений приходится на Тирану.