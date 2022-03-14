Вашингтон, 14 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Группа американских политиков вновь призвала президента США Джо Байдена увеличить военную помощь Украине, среди прочего отправив истребители и системы ПВО, от чего администрация Белого дома отказалась на прошлой неделе, сообщает 14 марта The Washington Post.

Gage Skidmore Джо Байден

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Очередной публичный призыв республиканцев и демократов прозвучал после того, как администрация Байдена отклонила предложение Польши поставить Киеву истребители МиГ-29.

«Глава Пентагона заявил, что на данном этапе мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей Украине», — сказал представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге.

По его словам, передача самолётов не принесёт Киеву существенной пользы, однако может усилить эскалацию напряжённости между Западом и Россией.

Двухпартийная просьба законодателей подчеркнула укрепляющуюся позицию многих лидеров на Капитолийском холме, которые призывают Байдена еще больше помочь Украине.

Напомним, что Байден недавно одобрил выделение Украине еще $200 млн на новый пакет «немедленной военной помощи», в который входят противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.