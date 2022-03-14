Москва, 14 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Российская делегация приняла решение о приостановке работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил 14 марта журналистам член Совфеда, член делегации Александр Башкин.

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Решение принято из-за характера, который приобрела политика ассамблеи, в связи с её яркой антироссийской направленностью. Он пояснил, что российские представители не будут участвовать ни в работе комитетов ПАСЕ, ни в пленарных заседаниях ассамблеи.

Российский МИД, добавил Башкин, рассматривает вопрос прекращения участия России в Совете Европы.