София, 14 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В здании Народного собрания (парламента) Болгарии в Софии полностью сняты все действующие карантинные ограничения, введенные в ноябре 2021-го года в связи с распространением коронавируса. Об этом 14 марта сообщает софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, с 14 марта для входа во все корпуса указанного здания не нужно предъявлять так называемый «Зеленый сертификат» (справку о прививках или документ об отсутствии заражения SARS-CoV-2). Кроме того, допускается отсутствие у народного депутата (обслуживающего персонала здания или посетителя) медицинской маски.

Как утверждают представители министерства здравоохранения Болгарии, отмена карантинного режима в отдельно взятой структуре стала возможной благодаря снижению числа случаев заражения SARS-CoV-2. Предполагается, что в ближайшее время соответствующие ограничения будут отменены по всей стране.