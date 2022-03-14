Москва, 14 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Контролировать патриотические порывы российского населения и отказывать ему в проведении лоялистских митингов является ошибочной политикой. Об этом 14 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Лоялистские митинги не дают проводить, так как боятся роста популярности несистемной патриотической оппозиции, которая может обойти «Единую Россию «в качестве главного защитника русских за рубежом», — заявил эксперт.

По мнению политолога, сутью политики российских властей является контролируемый и дозированный патриотизм.

«Это ошибочная линия, которая постоянно ведёт к двусмысленности и уступкам во внешней политике. Только масштабная народная поддержка и опора на русских пассионариев может привести Россию к победе в смертельной схватке с Западом», — подытожил Александров.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины в стране стало развиваться движение в поддержку армии.