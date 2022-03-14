Загреб, 14 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Систему противоракетной обороны Хорватии необходимо срочно усилить. На эти цели следует в самое ближайшее время выделить достаточные средства. Об этом после инцидента с падением в Загребе беспилотного летательного аппарата заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Mil.ru Комплекс ПВО

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о комплексах Patriot.

«Хорватии нужны подходящие системы ПВО, это она может себе позволить», — сказал президент, отметив, что это важно для национальной безопасности страны.

«Мы — член НАТО, серьёзный и лояльный, но в итоге о собственной безопасности заботимся сами. Поэтому ожидаю, что срочно будут найдены средства, которые намного меньше выделенных ранее на военные самолёты, чтобы эти структуры были укреплены средствами и оружием», — приводит РИА Новости слова Милановича.

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Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на 11 марта в зелёной зоне в одном из районов Загреба. Как выяснили журналисты портала The Drive, общий путь, который преодолел украинский летательный аппарат Ту-141 «Стриж», мог составить 560 километров. Как заявили источник в министерстве обороны Хорватии, упавший в столице Хорватии беспилотник нёс авиабомбу массой 120 кг, которая взорвалась после падения от удара дрона о землю.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение украинского БПЛА советского производства было ясной угрозой для всех членов НАТО.

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