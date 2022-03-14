Джакарта, 14 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу в районах за пределами Явы и Бали до 28 марта 2022 года, сообщает Kompas.

(сс) Tiomax80 Индонезия

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«Предлагается продлить действие ограничений на следующие 14 дней с 15 по 28 марта», — заявили в правительстве Индонезии.

Власти отметили, что число активных случаев COVID-19 в Индонезии сократилось с 183 482 до 127 121.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9629 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 9629 носителей коронавируса