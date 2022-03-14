Донецк, 14 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Власти ДНР располагают данными, позволяющими установить виновников атаки ВФУ по Донецку, в результате которой погибли мирные жители. Об этом 14 марта заявил глава республики Денис Пушилин.

Dnr-online.ru Денис Пушилин

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«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной «Точки-У». Виновные не уйдут от наказания», — сказал он.

Пушилин также сообщил, что 15 марта в республике объявлено днём траура. Он уточнил число жертв атаки — 17 погибших, в том числе один ребёнок, а также 28 пострадавших.