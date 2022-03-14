Каракас, 14 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Венесуэла осуждала и продолжает осуждать приближение НАТО к российским границам. Такие действия сами по себе агрессивны, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Mppre.gob.ve Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия

По его словам, Североатлантический альянс — это анахронизм. Его вовсе не должно быть. НАТО создана для нападения на восток, и необходимость в ней отпала.

«Никто не может договориться, и расширение НАТО до самых пределов Российской Федерации само по себе является агрессией. Мы осуждали это раньше и осуждаем сегодня», — заявил Пласенсия РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пласенсия заявил, что Венесуэла остаётся верным союзником России.

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