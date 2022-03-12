Каракас, , 23:50 — REGNUM Боливарианская республика Венесуэла является верным союзником России. Об этом 12 марта в интервью турецкому Anadolu Ajansı заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Сергей Лавров, Делси Родригес и Феликс Пласенсия Mppre.gob.ve

«Мы — верные союзники российского правительства. В Каракасе уважают Владимира Путина как члена международного сообщества и считают его ответственным главой правительства», — сказал венесуэльский дипломат.

10 марта накануне II Дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча министра иностранных дел России Сергей Лаврова с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и министром иностранных дел Феликсом Пласенсия.