В ДНР 15 марта объявлено днём траура
Донецк, 14 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днём траура по погибшим в результате украинской атаки ракетой «Точка-У» по Донецку.
Council.gov.ru
Денис Пушилин
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Руководитель республики выступил с заявлением, назвав произошедшее «варварским преступлением».
«Уважаемые земляки! Завтра, 15 марта, объявляется днем траура», — объявил Пушилин.
Он рассказал, что в республике есть информация о виновниках преступления, зафиксированы номера ракеты. А также уточнил, что в результате атаки погибли 17 человек.