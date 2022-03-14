Донецк, 14 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днём траура по погибшим в результате украинской атаки ракетой «Точка-У» по Донецку.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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Руководитель республики выступил с заявлением, назвав произошедшее «варварским преступлением».

«Уважаемые земляки! Завтра, 15 марта, объявляется днем траура», — объявил Пушилин.

Он рассказал, что в республике есть информация о виновниках преступления, зафиксированы номера ракеты. А также уточнил, что в результате атаки погибли 17 человек.