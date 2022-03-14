Москва, , 15:18 — REGNUM Строительство трассы «Европа — Западный Китай» не будут приостанавливать. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 14 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Автотрасса Christopher Sessums

Строительная отрасль России готова к импортозамещению, добавил министр.

«Мы абсолютно готовы к импортозамещению. Мы полностью разложили всю стройку по видам строительства», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай к 2021 году государства ШОС договорились в 2014 году. Российская часть трассы идёт от Санкт-Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. Она включает трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, строящуюся Центральную кольцевую автодорогу и заложенную в план новую дорогу Москва — Казань.

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Длина нового транспортного коридора должна составить 8461 километр, 3425 км из которых приходится на Китай, 2787 — на Казахстан и 2233 — на Россию. Движение по большей части участков будет платным с расчетной скоростью движения 100−150 км/ч.

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