Вашингтон, 14 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Единственным договором с Владимиром Зеленским должен стать договор о военной капитуляции неонацистского украинского режима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 марта, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

U.S. Department of State Уэнди Шерман

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Как сообщалось ранее, Шерман заявила, чтоСША видят со стороны России и Украины некоторые признаки готовности вести «реальные серьезные переговоры».

« Сообщая о «прогрессе в переговорах между Россией и Украиной», США пытаются сохранить видимость того, что они ещё на что-то влияют в вопросе о происходящем с Украиной и о её будущем. Как мы парируем «колоссальное давление», хорошо известно. Чего стоит западная военная помощь Украине, наблюдаем на выставках трофеев.

Итак, на Украине США уже ни на что не влияют. Конечно, они хотели бы, чтобы с их ставленником Зеленским Москва заключила какие-то содержательные документы, но с одной целью: чтобы восстановить его легитимность (со мной Путин встречался!), а потом перечеркнуть эти договоры и поставить Зеленского во главе некоего «правительства Украины в изгнании». Поэтому единственным договором с Зеленским должен стать договор о военной капитуляции неонацистского украинского режима. Далее Зеленский и компания должны стать объектами денацификации со всеми вытекающими из этого последствиями для их политического и, возможно, физического будущего.