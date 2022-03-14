Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. На территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге прекращает работу временный госпиталь по лечению пациентов с COVID-19. Об Этом 14 марта сообщил руководитель временного госпиталя Руслан Дмитришен, передаёт «Петербургский дневник».

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Необходимости в работе госпиталя, который был развернут в павильонах выставочного комплекса, теперь нет. Эпидемическая обстановка в Петербурге улучшается с каждым днём. Из стационара выписываются последние 23 пациента с отрицательным тестом на коронавирус.

После того, как стационар полностью будет свободен, он пройдёт дезинфекцию. Отметим, что госпиталь принял первых ковидных больных вскоре после начала пандемии, с 1 мая 2020 года. За почти что два года медицинскую помощь в «Ленэкспо» получили 13 464 петербуржца.

Судьба госпиталя, как и всего выставочного комплекса «Ленэкспо», уже известна. Он будет снесён, а на его месте появится новый жилой комплекс «Морская резиденция». В начале марта на территории «Ленэкспо» уже начался снос одного из павильонов.