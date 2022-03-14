Москва, 14 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Москве с 15 марта отменят масочный режим. Об этом 14 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

https://pixabay.com Маска

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«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал Собянин.

Также он сообщил, что отменяются обязательные антиковидные меры в организациях и на предприятиях. К ним относились установка разделительных перегородок на рабочих местах, регулярное измерение температуры тела у сотрудников.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в России сократилось на 41,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Собянин отменил QR-коды в Москве.