Кишинёв, 14 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Молдавия может использовать антироссийские санкции для развития своей экономики. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон на онлайн-совещании руководства МРДС и представителей общественной организации «Деловая Россия».

Dodon.md Додон

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Как заявил Додон, Молдавия и ряд других стран «в силу своего географического расположения и благодаря мудрым шагам со стороны властей могут существенно повысить свои экономические показатели за счёт транзита товаров и услуг».

Он отметил, что Молдавия уже понесла экономические потери от разрыва ряда связей, но это можно будет восполнить, если республика не будет поддерживать санкции против РФ. Кроме того, молдавское правительство должно будет принять ряд законопроектов.

Додон также заявил, что необходимо создать новые маршруты через Молдавию на Запад.

«Правительство должно создать условия, остальное сделает бизнес!» — написал экс-президент.

Стоит отметить, ранее Додон заявил, что жители Молдавии могут столкнуться с дефицитом продуктов и топлива. Также из-за проблем с удобрениями под вопросом стоит урожай в текущем году.