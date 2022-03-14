Москва, 14 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Компания Meta де-факто признаёт свои решения о разрешении публиковать призывы к убийствам русских в соцсетях Facebook и Instagram. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из видео на YouTube Meta

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«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы», — сказал Песков.

По его словам, Meta «чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием».

Песков также подчеркнул, что такие манипуляции со стороны компании делают «мало возможным работу подобных компаний на территории страны».