Москва, 14 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации на Украине и не запрашивала помощи у Китая. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия попросила Китай о военной помощи.

Песков добавил, что Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь, являются не соответствующими действительности.

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