Донецк, 14 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Как заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, наступательная операция ДНР будет продолжена и по возможности ее ускорят. Он сказал об этом 14 марта журналистам на месте обстрела киевскими боевиками Донецка ракетой «Точка-У».

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

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"Наступательная операция будет продолжена и в каких-то моментах ускорена. Наша обязанность — отогнать как можно дальше все системы залпового огня, артиллерию, чтобы они физически не смогли доставать до наших населенных пунктов», — указал Пушилин.

При этом, по информации властей ДНР, из-за удара по Донецку ВСУ ракетой «Точка-У» погибли 20 человек и еще 26, включая одного ребенка, были направлены в больницы с различными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три населённых пункта Луганской Народной Республики были обстреляны вооружёнными формированиями Украины.