Москва, 14 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Крупные населённые пункты Украины могут быть взяты под контроль Министерством обороны РФ, заявил 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он пояснил, что при этом министерству необходимо максимально обеспечивать безопасность мирных граждан.

«В начале операции президент России действительно дал указание Министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах», — сказал Песков.

По его словам, вместе с тем «при обеспечении максимальной безопасности мирного населения» не исключается взятие под полный контроль населённых пунктов, кроме гуманитарных коридоров, используемых для эвакуации.