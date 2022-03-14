Москва, 1 февраля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Книги российского журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) можно найти во всех магазинах Москвы. Тем, кто не хочет идти и выбирать, можно заказать в онлайн-магазине с доставкой на дом или купить его произведения в электронном формате. Корреспондент ИА REGNUM связался с руководством известных книжных магазинов столицы и выяснил, что книги с полок убрать не так просто — даже если автор — иноагент, даже если он получил срок.

Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Пиар-директор крупной сети отметила, что продукция снимается с продажи только в случае внесения в список Минюста РФ: это произведения, пропагандирующие насилие. Заморожена продажа произведений, посвящённых тематике ЛГБТ. Они отправлены на экспертизу. Книги Невзорова не попадают ни под один из этих критериев и продолжают стоять на полке, подчеркнул собеседник издания.

В интернет-магазине корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что Невзоров перестанет продаваться только в случае, «если об этом заявит издательство». Превентивно магазин, конечно, поинтересуется, насколько корректно продавать книги автора, который не просто признан иноагентом, но и получил заочно уголовный срок. Пока издательство даёт добро, Невзоров будет не только на реальных, но и на виртуальных полках.

Руководство крупной компании по реализации печатной продукции сказало, что держат руку на пульсе и будет действовать согласно сегодняшней обстановке. Все ждут особого распоряжения и просят не упоминать название торговой сети, подчеркнул источник.

Только директор дома книги «Молодая гвардия» чётко сформулировала то, что было обтекаемо во всех других беседах. «Книги Невзорова будут продаваться до особого распоряжения!» — заявила директор дома книги «Молодая гвардия» Беликова Нина Егоровна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии общего режима. Суд установил вину журналиста по делу о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации (п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и заочно приговорил его к восьми годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также решением суда Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и иных интернет-ресурсов.

Журналист, по версии следствия, распространял в соцсетях и на других ресурсах под видом достоверной ложную информацию о якобы совершенных российской армией в ходе СВО военных преступлениях. Гособвинение требовало приговорить Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к девяти годам заключения.