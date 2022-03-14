Москва, 14 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) предложил перенести штаб-квартиру ООН в Магадан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

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«Магадан — прекрасный город. В случае переезда в него штаб-квартиры ООН и она, и город получат новый импульс развития», — рассуждает Делягин в телеграм-канале.

Одновременно такое решение позволит развить Дальний Восток, рассуждает парламентарий.

«В Магадане точно будет ниже уровень политизации, чем в Нью-Йорке. И американцы точно не смогут давить на членов ООН», — указал он.

Делягин также подчеркнул, что и Россия не сможет оказывать влияние на организацию.

«Кстати, Россия тоже не сможет давить. Потому что если посмотреть на деятельность МИД РФ, то можно убедиться в том, что мы ни на что, ни в какой форме никак давить не можем. Импотенция российских внешнеполитических чиновников будет самой надежной из всех возможных гарантий для ООН», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из США в нейтральную страну, сообщили в МИД РФ.