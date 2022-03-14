Москва, 14 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Россия обратила внимание на высказывания ряда западных политиков о том, что российские военные якобы в связи с «отсутствием успехов» в рамках спецоперации в защиту ДНР и ЛНР намерены «нанести ущерб каждой части» Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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«В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана и [верховного представителя ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозепа] Борреля о том, что, дескать, [президент РФ Владимир] Путин разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед, как он думал, в крупных городах, включая Киев, якобы в связи с этим он, Путин, увеличивает количество целей, на которые нападает, и пытается нанести ущерб каждой части страны», — сказал Песков.

Он не исключил, что упомянутые западные чиновники «подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан».

Он подчеркнул, что такая позиция Запада является «провокационной».