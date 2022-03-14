Екатеринбург, 14 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 265 236 человек. В том числе 2132 за прошедшие сутки. Об этом 14 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах региона пребывают 400 «тяжелых» пациентов. Из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 2435 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 402 032 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 423. За последние сутки зарегистрировали шесть случаев смерти от ковида.